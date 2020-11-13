«Сибирь» — «Авангард»: счет матча 1:4, обзор голов

Фрагмент матча
КХЛ
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей.
Дубль в составе победителей оформил Рид Буше, по шайбе забросили Семен Чистяков и Иржи Секач.
У новосибирцев шайбу забросил Евгений Чесалин.
Для «ястребов» это уже третья в сезоне победа над «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Голы: Чесалин — 4 (Шаров, Саюстов), 33:57 — 1:0. Буше — 7 (Емелин, Якупов), 40:50 — 1:1. Буше — 8 (бол., Хохлачев, Каски), 44:59 — 1:2. Чистяков — 1 (Хохлачев, Шумаков), 47:16 — 1:3. Секач — 3 (п.в., Шарипзянов), 59:30 — 1:4Вратари: Сятери (58:20 — 59:30) — ГрубецШтраф: 4 — 4Броски: 21 (7+10+4) — 29 (9+6+14)
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (34 очка), а «Сибирь» — девятое (21 очко). 0