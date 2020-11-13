ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиС Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения
  • 17:08
    • Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России в Турции
  • 19:36
    • «Спартак» расстанется с главой селекционного отдела
  • 19:17
    • Один из лидеров «Ливерпуля» сдал положительный тест на коронавирус
  • 19:05
    • «Авангард» третий раз в сезоне обыграл «Сибирь»
  • 17:23
    • Стало известно, когда Дзюба возобновит тренировки
    Все новости спорта

    «Авангард» третий раз в сезоне обыграл «Сибирь»

    «Сибирь» — «Авангард»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Авангард Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей.

    Дубль в составе победителей оформил Рид Буше, по шайбе забросили Семен Чистяков и Иржи Секач.

    У новосибирцев шайбу забросил Евгений Чесалин.

    Для «ястребов» это уже третья в сезоне победа над «Сибирью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
    Голы: Чесалин — 4 (Шаров, Саюстов), 33:57 — 1:0. Буше — 7 (Емелин, Якупов), 40:50 — 1:1. Буше — 8 (бол., Хохлачев, Каски), 44:59 — 1:2. Чистяков — 1 (Хохлачев, Шумаков), 47:16 — 1:3. Секач — 3 (п.в., Шарипзянов), 59:30 — 1:4Вратари: Сятери (58:20 — 59:30) — ГрубецШтраф: 4 — 4Броски: 21 (7+10+4) — 29 (9+6+14)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (34 очка), а «Сибирь» — девятое (21 очко). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли уругвайцы набрать очки в Колумбии?
  • Колумбия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Добудет ли максимум очков «Авангард» в Новосибирске?
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Англия исправит осечку в Андорре?
  • Англия U21 — Андорра U21. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  7.61
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Азербайджан — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие