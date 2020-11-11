Минское «Динамо» разгромило «Сибирь»

Игроки минского «Динамо»
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Еще в первом периоде минский коллектив забил 5 шайб. Отличились Бреннан Менелл, Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Усов.
Еще одну шайбу гости забросили во втором периоде. Голом отметился Брэндон Козун.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 0:6 (0:5, 0:1, 0:0)
Голы: Менелл — 3 (бол., Спунер), 2:01 — 0:1. Соловьев — 1 (Шинкевич, Шарангович), 7:33 — 0:2. Шарангович — 11 (Принс), 10:12 — 0:3. Протас — 5 (Воронин, Буйницкий), 10:40 — 0:4. Усов — 1 (Менелл), 10:57 — 0:5. Козун — 8 (бол., Спунер, Менелл), 37:37 — 0:6Вратари: Сятери (Красоткин, 7:33, Сятери, 10:57) — ФурхШтраф: 15 — 15Броски: 34 (15+7+12) — 22 (9+9+4)
«Динамо» занял пятое место в Западной конференции. «Сибирь» находится на девятой позиции в группе «Востока». 0