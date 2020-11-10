«Ак Барс» на выезде разобрался с «Торпедо»

Казанскийпереиграли(6:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Сергей Гончарук (5-я минута) и Иван Чехович (28).

За казанский клуб отличились Михаил Глухов (8, 47), Даниил Журавлев (13), Дмитрий Юдин (25), Найджел Доус (56) и Александр Бурмистров (57).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» — «Ак Барс» — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) Голы: Гончарук (Белевич), 04:26 — 1:0. Глухов (Юдин), 07:20 — 1:1. Журавлев (Тихонов, Да Коста), 12:06 — 1:2. Юдин (Тихонов), 24:21 — 1:3. Чехович (Мили), 27:13 — 2:3 (бол). Глухов (Рукавишников, Бурмистров), 46:29 — 2:4. Доус (Да Коста, Азеведо), 55:42 — 2:5 (бол). Бурмистров (Воронков), 56:56 — 2:6Вратари: Мельничук — РейдеборнБроски: 32 — 44Штраф: 14 — 10

«Ак Барс» 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо» с 22 очками занимает восьмое место.

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В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехтимик» на своем льду обыграл «Куньлунь» — 6:3.

3 (2+1) очка набрал нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек, еще по одной шайбе забросили Андрей Костицын, Даниэль Буцаев, Рафаэль Бикмуллин и Алексей Волгин.

У гостей отличились Райан Спроул, Алексей Торопченко и Кейси Уэллман.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) Голы: Спроул — 3 (бол., Шинкарук, Уэрек), 2:41 — 0:1. Костицын — 1 (бол., Осипов, Шафигуллин), 15:28 — 1:1. Буцаев — 3 (Рантакари, Шафигуллин), 16:41 — 2:1. Гудачек — 5 (Хайруллин), 22:35 — 3:1. Гудачек — 6 (бол., Хайруллин, Бикмуллин), 27:10 — 4:1. Бикмуллин — 4 (Логинов, Гудачек), 45:43 — 5:1. Торопченко — 3 (Кейн, Осипов), 46:14 — 5:2. Уэллман — 2 (Челиос, Шинкарук), 46:37 — 5:3. Волгин — 3 (п.в.), 59:46 — 6:3Нереализованный буллит: Шиксатдаров (Нефтехимик), 29:53 (Вратарь)Вратари: Иванников — Шикин (58:54 — 58:54)Броски: 44 (19+16+9) — 31 (9+8+14)Штраф: 6 — 8

Обе команды замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. Набравший 16 очков «Нефтехимик» расположился на 11-й позиции, «Куньлунь» — на 12-й (12). 0