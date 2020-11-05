Чехия обыграла Швецию на старте Кубка Карьяла

Сборнаяодержала победу над командойв дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

По голу в составе победителей забили Филип Гронек, Гинек Зогорна и Якуб Галвас. За проигравших забросил Макс Фриберг.

Сборная России свой первый матч Евротура проведет сегодня, 5 ноября, против финнов. Начало — в 19:30 по мск.

Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла» Чехия — Швеция — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Гронек — 1 (бол., Нестрашил, Г. Зогорна), 16:34 — 1:0. Г. Зогорна — 1 (бол., Нестрашил, Гронек), 18:18 — 2:0. Галвас — 1 (Странски, Мышак), 26:56 — 3:0. Фриберг — 1 (Ведин, Вингерли), 41:44 — 3:1Вратари: Бартошак — РубинШтраф: 6-6Броски: 24 (10+12+2) — 20 (6+7+7)

В следующем матче турнира Чехия встретится с Финляндией, а Швеция с командой России. Обе встречи состоятся 7 ноября. 0