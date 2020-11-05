Ларионов: Феноменальная игра Аскарова придала уверенности команде

«Очень приятные впечатления от ребят. Показали характер, мастерство, умение играть в обороне.
Сборную Финляндии мы не знали. Знали только, что у них зрелые игроки. Делали акцент на своей игре.
Безусловно, победа 6:2 не может не радовать, но ребята сегодня не удивили. Подготовка позволила понять сильные стороны каждого игрока и собрать интересную команду.
Феноменальная игра нашего вратаря Ярослава Аскаров придала уверенности всей команде.
Многие компоненты дали позитив. При счете 3:0, когда финны получили большинство, парни выстояли.
У команды есть характер. Есть люди, который могут взять роль лидера. Но по одной игре сложно делать какие-то выводы. Ребята молодые.
Есть пара часов порадоваться и будем готовиться дальше. Сделаем корректировки в составе, дадим поиграть другим ребятам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0