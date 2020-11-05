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    Ларионов: Феноменальная игра Аскарова придала уверенности команде

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Кубок Карьяла Евротур
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал крупную победу над Финляндией (6:2) в первом матче Кубка Карьяла.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Очень приятные впечатления от ребят. Показали характер, мастерство, умение играть в обороне.

    Сборную Финляндии мы не знали. Знали только, что у них зрелые игроки. Делали акцент на своей игре.

    Безусловно, победа 6:2 не может не радовать, но ребята сегодня не удивили. Подготовка позволила понять сильные стороны каждого игрока и собрать интересную команду.

    Феноменальная игра нашего вратаря Ярослава Аскаров придала уверенности всей команде.

    Многие компоненты дали позитив. При счете 3:0, когда финны получили большинство, парни выстояли.

    У команды есть характер. Есть люди, который могут взять роль лидера. Но по одной игре сложно делать какие-то выводы. Ребята молодые.

    Есть пара часов порадоваться и будем готовиться дальше. Сделаем корректировки в составе, дадим поиграть другим ребятам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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