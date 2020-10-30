ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
  • 21:39
    • «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в Казани
  • 21:06
    • «Спартак» пожалуется руководству «Матч ТВ» на шутку комментатора Казанского о Тедеско
  • 19:59
    • Рублев одолел Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене
  • 19:29
    • Дубль Гранлунда помог «Салавату» обыграть «Магнитку»
  • 18:21
    • «Шинник» объявил об отставке Побегалова
    Все новости спорта

    «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в Казани

    Хоккей КХЛ Ак Барс Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над новосибирской «Сибирью» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Артем Лукоянов, Стефан Да Коста, Виктор Тихонов, Иван Емец и Станислав Галиев.

    За гостей дубль оформил Виктор Комаров, также отличился Данил Романцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
    Голы: Комаров — 4 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 2:23 — 0:1. Комаров — 5 (бол., Пуустинен), 10:37 — 0:2. Романцев — 4 (бол., Йокипакка, Комаров), 16:52 — 0:3. Лукоянов — 1 (Юдин, Петров), 23:42 — 1:3. Да Коста — 9 (бол., Викстранд, Доус), 27:36 — 2:3. Тихонов — 4 (бол., Доус, Викстранд), 38:10 — 3:3. Емец — 3 (Петров, Азеведо), 54:03 — 4:3. Галиев — 8 (бол., Воронков, Журавлев), 59:30 — 5:3Вратари: Мифтахов (Рейдеборн, 16:52) — Сятери (59:17 — 59:30)Броски: 39 (13+12+14) — 21 (11+3+7)Штраф: 14 — 20

    «Ак Барс» занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. «Сибирь» с 19 очками располагается на 8-й строчке.

    Следующий матч Дмитрия Квартального проведет с «Торпедо» 10 ноября в гостях. Коллектив Николая Заварухина 1 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Молинью» «сухо» не будет?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?
  • «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Усик — Чисора
  • Бокс
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.41
  • Экспресс дня 31 октября
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия М — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие