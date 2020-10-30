«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в Казани

Казанскийодержал победу над новосибирской(5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Лукоянов, Стефан Да Коста, Виктор Тихонов, Иван Емец и Станислав Галиев.

За гостей дубль оформил Виктор Комаров, также отличился Данил Романцев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) Голы: Комаров — 4 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 2:23 — 0:1. Комаров — 5 (бол., Пуустинен), 10:37 — 0:2. Романцев — 4 (бол., Йокипакка, Комаров), 16:52 — 0:3. Лукоянов — 1 (Юдин, Петров), 23:42 — 1:3. Да Коста — 9 (бол., Викстранд, Доус), 27:36 — 2:3. Тихонов — 4 (бол., Доус, Викстранд), 38:10 — 3:3. Емец — 3 (Петров, Азеведо), 54:03 — 4:3. Галиев — 8 (бол., Воронков, Журавлев), 59:30 — 5:3Вратари: Мифтахов (Рейдеборн, 16:52) — Сятери (59:17 — 59:30)Броски: 39 (13+12+14) — 21 (11+3+7)Штраф: 14 — 20

«Ак Барс» занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. «Сибирь» с 19 очками располагается на 8-й строчке.

Следующий матч Дмитрия Квартального проведет с «Торпедо» 10 ноября в гостях. Коллектив Николая Заварухина 1 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком». 0