Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Карьяла

Турнир пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.
В составе сборной Финляндии вошли 12 дебютантов, выступающих в местной лиге.
Состав выглядит так:
Вратари: Сами Раяниеми («Юкурит»), Оскари Сетянен («Лукко»).
Защитники: Алекс Линтуниеми (ЮП), Лассе Лаппалайнен («КалПа»), Аксель Ринделль («Юкурит»), Вальттери Кемиляйнен («Таппара»), Вили Саариярви («Лукко»), Микко Ниемеля («Кярпят»), Элмери Эронен (ХПК), Яркко Парикка («Ильвес»).
Форварды: Эмели Суоми («Ильвес»), Маркус Нурми (ТПС), Каспер Бьерквист («КооКоо»), Отто Карвинен («Кярпят»), Ханнес Бьернинен («Пеликанс»), Йерри Туркулайнен, Миска Сииконен (оба — ЮП), Ээту Койвистойнен («Лукко»), Йере Иннала (ХПК), Питер Тиивола («Эссят»), Ахти Оксанен («КооКоо»), Йере Саллинен (ХИФК), Юкка Пелтола («Таппара»), Алекси Саарела («Лукко»). 0