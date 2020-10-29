ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
  • 20:43
    • Фернандес, Эджуке и Влашич выйдут в стартовом составе ЦСКА
  • 22:16
    • Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене
  • 22:02
    • Дубль Шалунова принес ЦСКА победу над «Спартаком»
  • 21:06
    • Судью в Грозном избил бывший вице-президент «Ахмата» и советник Кадырова
  • 20:32
    • Тедеско пропустит матч с «Ростовом» из-за дисквалификации
    Все новости спорта

    Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Карьяла

    Хоккей Сборная Финляндии Кубок Карьяла Евротур
    Сборная Финляндии по хоккею объявила состав на домашний этап Евротура — Кубок Карьяла, сообщает официальный сайт Финского хоккейного союза.

    Хоккеисты сборной Финляндии
    Хоккеисты сборной Финляндии

    Турнир пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

    В составе сборной Финляндии вошли 12 дебютантов, выступающих в местной лиге.

    Состав выглядит так:

    Вратари: Сами Раяниеми («Юкурит»), Оскари Сетянен («Лукко»).

    Защитники: Алекс Линтуниеми (ЮП), Лассе Лаппалайнен («КалПа»), Аксель Ринделль («Юкурит»), Вальттери Кемиляйнен («Таппара»), Вили Саариярви («Лукко»), Микко Ниемеля («Кярпят»), Элмери Эронен (ХПК), Яркко Парикка («Ильвес»).

    Форварды: Эмели Суоми («Ильвес»), Маркус Нурми (ТПС), Каспер Бьерквист («КооКоо»), Отто Карвинен («Кярпят»), Ханнес Бьернинен («Пеликанс»), Йерри Туркулайнен, Миска Сииконен (оба — ЮП), Ээту Койвистойнен («Лукко»), Йере Иннала (ХПК), Питер Тиивола («Эссят»), Ахти Оксанен («КооКоо»), Йере Саллинен (ХИФК), Юкка Пелтола («Таппара»), Алекси Саарела («Лукко»). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли Влашич земляков на «ВЭБ Арене»?
  • ЦСКА — «Динамо Загреб». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Заря» отобрать очки у «Браги»?
  • «Заря» Луганск — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Привезет ли «Тоттенхэм» победу из Бельгии?
  • «Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Дандолк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие