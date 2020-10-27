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    «Ак Барс» вырвал победу у «Нефтехимика»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей дубль оформил Найджел Доус, еще одну шайбу забросил Стефан Да Коста, которому ассистировал Доус.

    За гостей отличились Рафаэль Бикмуллин и Александр Осипов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Да Коста — 8 (бол., Викстранд, Доус), 13:19 — 1:0. Бикмуллин — 2 (Костицын, Волгин), 21:14 — 1:1. Осипов — 2 (Костицын, Волгин), 34:02 — 1:2. Доус — 6 (бол., Да Коста, Азеведо), 36:55 — 2:2. Доус — 7 (Тихонов), 58:03 — 3:2Вратари: Мифтахов — Барулин (59:09)Броски: 33 (13+11+9) — 32 (8+12+12)Штраф: 29 — 6

    «Ак Барс» закрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Нефтехимик», который обыгрывал казанцев в этом сезоне, потерпел четвертое поражение кряду и занял 11-е место на Востоке.

    В следующем матче «Ак Барс» примет «Сибирь» 30 октября, а «Нефтехимик» в этот же день дома сыграет с «Амуром». 0

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