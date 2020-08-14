НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном»

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 1:3

«Коламбус» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

На шайбу Никиты Кучерова «Блю Джэкетс» ответили точными бросками Райана Мюррея, Оливера Бьоркстранда и Александра Веннберга.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Кучеров — 2 (Палат, Пойнт), 5:24 — 1:0. Мюррей — 1 (Дюбуа), 12:52 — 1:1. Бьоркстранд — 2 (бол., Дюбуа, Тексье), 18:35 — 1:2. Веннберг — 2 (Фоуди, Фолиньо), 51:27 — 1:3Вратари: Василевский (56:17 — 59:42) — КорписалоШтраф: 6-4Броски: 37 (12+14+11) — 22 (6+10+6)

Счет в серии стал 1:1. Третий матч между «Тампой» и «Коламбусом» состоится 16 августа.

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 1:3

«Бостон» — «Каролина» 2:3

«Каролина» победила «Бостон» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников и Даги Хэмилтон. У Свечникова также результативная передача, он заработал 2 (1+1) очка.

За «Бостон» голы забили Давид Крейчи и Брэд Маршан.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Бостон» — «Каролина» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Крейчи — 2 (бол., Маршан, Краг), 15:41 — 1:0. Терявяйнен — 2 (бол., Свечников, Ахо), 35:13 — 1:1. Свечников — 4 (Нечас, ван Римсдайк), 36:41 — 1:2. Маршан — 1 (бол., Бержерон, Крейчи), 39:55 — 2:2. Хэмилтон — 1 (Нечас), 48:30 — 2:3Вратари: Раск — РаймерШтраф: 8-8Броски: 35 (6+14+15) — 26 (7+10+9)

Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий матч команд пройдет 15 августа.

«Бостон» — «Каролина» 2:3

«Вегас» — «Чикаго» 4:3 ОТ

«Вегас» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

В составе команды из Вегаса отличились Пол Штясны, Томаш Носек, Марк Стоун и Рейли Смит, забросивший победную шайбу. «Блэкхокс» ответили точными бросками Кирби Даха, Доминика Кубалика и Дилана Строума.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Вегас» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0) Голы: Штястны — 1 (Маршессо, Смит), 10:44 — 1:0. Носек — 1 (Каррье), 15:35 — 2:0. Дак — 1 (Де Хаан, Кейн), 23:17 — 2:1. Кубалик — 4 (бол., Кейн, Тэйвз), 32:07 — 2:2. Стоун — 3 (Мартинес, Маршессо), 37:20 — 3:2. Стром — 2 (Кейн, Дебринкэт), 39:46 — 3:3. Смит — 3 (Штястны, Казинс), 67:13 — 4:3Вратари: Ленер — КроуфордШтраф: 4-2Броски: 39 (7+9+16+7) — 25 (7+11+6+1)

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 16 августа.

«Вегас» — «Чикаго» 4:3 ОТ

«Даллас» — «Калгари» 5:4

«Даллас» на последних секундах вырвал победу у «Калгари» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2).

В составе победителей 2 (1+1) очка записал на свой счет нападающий Александр Радулов. Это его первые очки в текущем плей-офф.

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. 1/4 финала конференции «Даллас» — «Калгари» — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) Голы: Дюбе — 4 (Броди, Джиордано), 0:19 — 0:1. Радулов — 1 (Бенн, Клингберг), 2:42 — 1:1. Хейсканен — 1 (Радулов), 11:14 — 2:1. Хейсканен — 2 (Клингберг, Бишоп), 24:50 — 3:1. Форборт — 1, 33:00 — 3:2. Перри — 2 (бол., Факса, Хинтс), 35:05 — 4:2. Ридер — 2 (мен.), 52:24 — 4:3. Беннетт — 3 (бол., Линдхольм, Годро), 57:11 — 4:4. Олексяк — 2 (Перри, Янмарк), 59:20 — 5:4Вратари: Бишоп — ТэлботШтраф: 8-8Броски: 36 (14+15+7) — 26 (7+8+11)

Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третья игра пройдет в ночь на 15 августа. 0