«Ванкувер» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

«Ванкувер»
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За «Ванкувер» забивали Брок Бозер, Антуан Руссель и Элиас Петтерссон. 20-летний защитник Куинн Хьюз записал на свой счет три голевые передачи, а вратарь «касаток» Якоб Маркстрем оформил шатаут.
Таким образом, «Ванкувер» повел в серии со счетом 2:1. Четвертый поединок серии состоится уже завтра, 8 августа.
НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Квалификационный раунд. Третий матч
«Миннесота» — «Ванкувер» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Бозер — 2 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:49 — 0:1. Руссель — 1 (Хьюз, Танев), 42:18 — 0:2. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Бозер), 58:38 — 0:3Вратари: Стэлок — МаркстремШтраф: 22-22Броски: 27 (10+10+7) — 29 (10+9+10)