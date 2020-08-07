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    «Ванкувер» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

    Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Миннесота Уайлд Прогнозы на НХЛ
    «Ванкувер» обыграл «Миннесоту» в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    «Ванкувер»
    «Ванкувер»

    За «Ванкувер» забивали Брок Бозер, Антуан Руссель и Элиас Петтерссон. 20-летний защитник Куинн Хьюз записал на свой счет три голевые передачи, а вратарь «касаток» Якоб Маркстрем оформил шатаут.

    Таким образом, «Ванкувер» повел в серии со счетом 2:1. Четвертый поединок серии состоится уже завтра, 8 августа.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Квалификационный раунд. Третий матч
    «Миннесота» — «Ванкувер» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Бозер — 2 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:49 — 0:1. Руссель — 1 (Хьюз, Танев), 42:18 — 0:2. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Бозер), 58:38 — 0:3Вратари: Стэлок — МаркстремШтраф: 22-22Броски: 27 (10+10+7) — 29 (10+9+10)
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