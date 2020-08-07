«Ванкувер» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

обыгралв матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

За «Ванкувер» забивали Брок Бозер, Антуан Руссель и Элиас Петтерссон. 20-летний защитник Куинн Хьюз записал на свой счет три голевые передачи, а вратарь «касаток» Якоб Маркстрем оформил шатаут.

Таким образом, «Ванкувер» повел в серии со счетом 2:1. Четвертый поединок серии состоится уже завтра, 8 августа.