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    Еще у 15 игроков НХЛ выявлен коронавирус

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига выступила с заявлением о результатах тестов на коронавирус у хоккеистов.

    «На понедельник, 29 июня, более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона.

    Среди этих игроков было сделано более 1450 тестов на COVID-19. Из них 15 результатов дали положительную реакцию.

    Кроме того, с 8 июня (начала второго этапа) лиге известно об 11 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19 вне рамок протокола второго этапа.

    Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады.

    НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты», — сказано в заявлении. 0

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