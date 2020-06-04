ВХЛ назвала предварительную дату начала нового сезона
globallookpress.com
Так, согласно данным официального сайта лиги, регулярный чемпионат ВХЛ должен стартовать 4 сентября, а завершиться — 30 апреля 2021 года.
Окончательное решение по срокам проведения сезона будет принято после утверждения составов участников и структур проведения соревнований.
Ранее стало известно, что ташкентский клуб «Хумо» решил не участвовать в новом сезоне ВХЛ.
Напомним, сезон-2019/2020 был прерван в марте из-за коронавируса. Позже было решено завершить его досрочно без определения чемпиона. 0