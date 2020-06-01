«Северсталь» продлила контракт с нападающим

Нападающийпринял квалификационное предложениеи подписал с череповецким клубом двусторонний контракт на два сезона, сообщает пресс-служба КХЛ/

Предыдущий контракт игрока с командой истек весной 2020 года.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел 42 матча и набрал 22 (5+17) очка при 24 минутах штрафа.

Вовченко выступает в «Северстали» с сезона-2015/16. Всего в КХЛ на счету игрока 109 баллов (45+64) в 232 играх.

Даниил Вовченко принял квалификационное предложение @severstalclub и заключил двусторонний контракт на два сезона#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) June 1, 2020

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