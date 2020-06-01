«Северсталь» продлила контракт с нападающим
globallookpress.com
Предыдущий контракт игрока с командой истек весной 2020 года.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел 42 матча и набрал 22 (5+17) очка при 24 минутах штрафа.
Вовченко выступает в «Северстали» с сезона-2015/16. Всего в КХЛ на счету игрока 109 баллов (45+64) в 232 играх.
Даниил Вовченко принял квалификационное предложение @severstalclub и заключил двусторонний контракт на два сезона#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) June 1, 2020