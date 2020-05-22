СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ

Сумма зарплат игроков СКА составляет 973 миллиона рублей, тогда как со следующего сезона жесткий потолок зарплат равен 900 миллионам.
Игроки СКА получают следующие зарплаты:
Вратари: Магнус Хелльберг (70 млн), Александр Самонов (35 млн).
Защитники: Василий Токранов (70 млн), Игорь Ожиганов (55 млн), Динар Хафизуллин (50 млн), Лукас Бенгтссон, Виктор Антипин (оба — по 45 млн), Антон Белов (35 млн). Контракт Данилы Галенюка не учитывается.
Нападающие: Владимир Ткачев (75 млн), Максим Карпов (65 млн), Линден Вей (60 млн), Илья Каблуков (58 млн), Антон Бурдасов, Миро Аалтонен, Йонас Кемппаинен (все — по 45 млн), Эмиль Галимов, Евгений Кетов (оба — по 40 млн), Андрей Кузьменко (30 млн), Богдан Якимов, Евгений Тимкин (оба — по 25 млн), Артем Швец-Роговой (20 млн). Контракты Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко не учитываются.
Клуб может расстаться с несколькими хоккеистами, среди которых Карпов и Каблуков. Также СКА предложил Хелльбергу и Токранову перезаключить контракты с понижением зарплаты. 0