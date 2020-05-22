СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ

Платежная ведомость СКА превышает потолок зарплат на текущий момент, информирует «Бизнес Online».

Сумма зарплат игроков СКА составляет 973 миллиона рублей, тогда как со следующего сезона жесткий потолок зарплат равен 900 миллионам.

Игроки СКА получают следующие зарплаты:

Вратари: Магнус Хелльберг (70 млн), Александр Самонов (35 млн).

Защитники: Василий Токранов (70 млн), Игорь Ожиганов (55 млн), Динар Хафизуллин (50 млн), Лукас Бенгтссон, Виктор Антипин (оба — по 45 млн), Антон Белов (35 млн). Контракт Данилы Галенюка не учитывается.

Нападающие: Владимир Ткачев (75 млн), Максим Карпов (65 млн), Линден Вей (60 млн), Илья Каблуков (58 млн), Антон Бурдасов, Миро Аалтонен, Йонас Кемппаинен (все — по 45 млн), Эмиль Галимов, Евгений Кетов (оба — по 40 млн), Андрей Кузьменко (30 млн), Богдан Якимов, Евгений Тимкин (оба — по 25 млн), Артем Швец-Роговой (20 млн). Контракты Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко не учитываются.

Клуб может расстаться с несколькими хоккеистами, среди которых Карпов и Каблуков. Также СКА предложил Хелльбергу и Токранову перезаключить контракты с понижением зарплаты. 0