КХЛ не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина

Руководство КХЛ приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу.

Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров Чемпионата КХЛ, не существует», — говорится на сайте лиги.

Таким образом, среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место. Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных клубов КХЛ. 0