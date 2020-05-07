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    КХЛ не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина

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    Руководство КХЛ приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

    КХЛ не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина
    КХЛ не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина

    «В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу.

    Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров Чемпионата КХЛ, не существует», — говорится на сайте лиги.

    Таким образом, среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место. Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных клубов КХЛ. 0

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