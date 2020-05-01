11 хоккеистов покинули «Трактор»
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30 апреля завершились контракты с «Трактором» у хоккеистов: Станислава Галимова, Артёма Бородкина, Дмитрия Калинина, Виталия Меньшикова, Эндрю Кэлофа, Сергея Терещенко, Андрея Попова, Антона Глинкина, Александра Авцина, Сергея Конькова и Никиты Комарова. Они стали неограниченно свободными агентами.
Квалификационное предложение «Трактора» приняли вратарь Никита Подскребалин, нападающие Кирилл Кошурников, Егор Степанов, Николай Чебыкин, Владимир Бобылёв, Глеб Зайцев, Аркадий Аксенов, защитники Леонид Лавриненко, Егор Вдовин и Денис Нероев.
В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Трактор»« занял 11-ю строчку Восточной конференции, оставшись за бортом Кубка Гагарина. 0