МХЛ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса

Сезон Молодежной хоккейной лиги завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«В период приостановки чемпионата в апреле Лига провела консультации со всеми заинтересованными сторонами о возможных вариантах дальнейшего розыгрыша Кубка Харламова, обсуждались вопросы, связанные с юридическими, организационными, логистическими и финансовыми моментами.

Проведение матчей плей-офф в летнее время негативно повлияет на подготовку к новому сезону как команд-претендентов на Кубок Харламова, так и на остальные клубы.

Распределение мест по итогам чемпионата МХЛ 2019/20 будет объявлено лигой позднее», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

В четвертьфиналах Кубка Харламова должны были сыграть «СКА-1946» — «Динамо» (Санкт-Петербург), «Локо» — «Красная Армия», «Толпар» — «Белые Медведи» и «Омские Ястребы» — «Ирбис». 0