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    Защитник «Салавата Юлаева» проинформировал клуб об отъезде в НХЛ

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    Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев проинформировал руководство клуба об отъезде в НХЛ.

    Артем Сергеев
    Артем Сергеев

    За океаном хоккеист будет выступать за «Флориду». Об этом рассказал гендиректор «Салавата» Александр Курносов.

    «Артем позвонил и проинформировал, что уезжает во "Флориду", поблагодарил за два сезона.

    Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем», — приводит слова Курносова «Р-Спорт».

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