Защитник «Салавата Юлаева» проинформировал клуб об отъезде в НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева»проинформировал руководство клуба об отъезде в НХЛ.

За океаном хоккеист будет выступать за «Флориду». Об этом рассказал гендиректор «Салавата» Александр Курносов.

«Артем позвонил и проинформировал, что уезжает во "Флориду", поблагодарил за два сезона.

Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем», — приводит слова Курносова «Р-Спорт».

26-летний Сергеев в сезоне 2019/20 набрал 9 очков (2+7) в 53 играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+3». 0