Никитин: Игры при пустых трибунах — как свадьба без невесты

Главный тренервысказался о том, как коронавирус может повлиять на плей-офф КХЛ.

«Будут ли продолжаться игры или чемпионат приостановят? Мы говорили на эту тему с ребятами. Остаемся профессионалами, работаем — остальное уже зависит от лиги.

Что касается игр при пустых трибунах, лично я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Когда я смотрел матч "Спартака" с "Динамо", создавалось немножко странное ощущение», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Йокерит» и «Барыс» приняли решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина из-за коронавируса. 0