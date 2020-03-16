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    Никитин: Игры при пустых трибунах — как свадьба без невесты

    Хоккей КХЛ ЦСКАКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о том, как коронавирус может повлиять на плей-офф КХЛ.

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Будут ли продолжаться игры или чемпионат приостановят? Мы говорили на эту тему с ребятами. Остаемся профессионалами, работаем — остальное уже зависит от лиги.

    Что касается игр при пустых трибунах, лично я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Когда я смотрел матч "Спартака" с "Динамо", создавалось немножко странное ощущение», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что «Йокерит» и «Барыс» приняли решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина из-за коронавируса. 0

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