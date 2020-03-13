Знарок: Мы за очень маленький срок создали хорошую команду

Главный тренер «Спартака»подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским(2:3 ОТ).

«Хочу поблагодарить команду за хороший сезон. Сегодня отдали все, бились, неплохо играли, удаление ненужное получили, это больше несчастный случай.

Мы за очень маленький срок создали хорошую команду. Если бы нам еще не мешали играть, вообще было бы здорово», — цитирует Знарка «Советский Спорт».

Счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Крикунова сыграют с ЦСКА.

Во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту». 0