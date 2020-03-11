приостановил продажу на матчи второго раунда плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба московского клуба.

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы "О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина — 2019/2020.

Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено — не более 5000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесём изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды», — говорится в заявлении.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия, в которых участвует более пять тысяч человек.

В первом раунде плей-офф ЦСКА прошел «Торпедо» (4:0). Соперник команды по второму раунду станет известен позднее. 0