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    ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ ЦСКА Вокруг хоккея Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА приостановил продажу на матчи второго раунда плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба московского клуба.

    ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ
    ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

    «Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы "О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина — 2019/2020.

    Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено — не более 5000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесём изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды», — говорится в заявлении.

    Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия, в которых участвует более пять тысяч человек.

    В первом раунде плей-офф ЦСКА прошел «Торпедо» (4:0). Соперник команды по второму раунду станет известен позднее. 0

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