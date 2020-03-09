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    КХЛ. «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф, «Авангард» примет «Салават»

    Результаты матчей первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта

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    В понедельник, 9 марта, в рамках первого раунда плей-офф КХЛ пройдут еще три матча.

    «Барыс» — «Металлург» 5:2

    «Барыс» нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

    Дубли в составе победителей оформили Антон Сагадеев (4 и 15 минуты) и Павел Акользин (26 и 60), еще одну шайбу забросил Даррен Диц (6).

    У «Магнитки» отличились Николай Кулемин (6) и Артем Минулин (29).

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Сагадеев — 2 (Петухов), 3:08 — 1:0. Кулемин — 1 (Локтионов, Мозякин), 5:16 — 1:1. Дитц — 3 (Сагадеев, Гурков), 5:47 — 2:1. Сагадеев — 3 (Петухов), 14:24 — 3:1. Акользин — 1 (Шестаков, Бойд), 25:31 — 4:1. Минулин — 1 (Мозякин, Пивцакин), 28:01 — 4:2. Акользин — 2 (п.в., Виделль), 59:40 — 5:2Вратари: Паскуале — Кошечкин (56:26 — 59:40)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (15+10+3) — 19 (6+8+5)

    Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Барыса», который во втором раунде плей-офф сразится с «Авангардом» или «Салаватом Юлаевым» (2-2).

    «Авангард» — «Салават Юлаев»

    9 марта, 17:00 мск

    «Йокерит» — «Локомотив»

    9 марта, 19:30 мск

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