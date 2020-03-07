КХЛ. Выездные победы «Авангарда» и «Барыса», СКА в гостях у «Витязя»

«Салават Юлаев» — «Авангард» 1:5
В Уфе состоялся четвертый матч серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Гости одержали победу со счетом 5:1.
Дублем у «Авангарда» отметился Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Алексей Потапов, Коди Франсон и Алексей Емелин. У «Салавата» шайба на счету Теэму Хартикайнена.
Счет в серии сравнялся — 2:2.
Пятая игра пройдет 9 марта на площадке «Авангарда».
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
Голы: Потапов — 1, 3:01 — 0:1. Семенов — 3 (Шумаков), 6:08 — 0:2. Фрэнсон — 1 (бол., Макмиллан, Бек), 18:11 — 0:3. Емелин — 2 (Андригетто), 30:12 — 0:4. Семенов — 4 (Шумаков), 37:13 — 0:5. Хартикайнен — 4 (Умарк, Ларсен), 46:26 — 1:5Вратари: Метсола (Кареев, 31:04) — БобковШтраф: 8-8Броски: 37 (15+9+13) — 21 (11+7+3)
«Металлург» Мг — «Барыс» 0:2
«Барыс» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина на выезде обыграл «Металлург».
Матч в Магнитогорске завершился со счетом 2:0.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «Барыса». Пятая игра, в которой казахстанский клуб может закрыть серию, пройдет 9 марта на площадке «Барыса».
КХЛ. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сагадеев — 1 (Охтамаа), 19:33 — 0:1. Бойд — 1 (Акользин, Шестаков), 55:22 — 0:2Вратари: Кошечкин (57:09 — 57:30, 57:40) — ПаскуалеШтраф: 12 — 12Броски: 39 (10+17+12) — 25 (10+9+6)
«Витязь» — СКА
17:00 мск