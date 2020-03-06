«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист», Пуустинен оформил хет-трик

Новосибирскаяодержала домашнюю победу над(4:3 ОТ) в овертайме третьего матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

В составе победителей хет-триком отметился финский нападающий Юусо Пуустинен (8-я, 12-я и 46-я минуты). В овертайме победу новосибирцам принес Никита Шашков (70).

Гости ответили результативными бросками Максима Березина (10), Питера Холланда (29) и Джеффа Плэтта (56).

Счет в серии стал 3:0 в пользу «Сибири». Четвертая игра состоится 8 марта в Новосибирске. Начало встречи — в 13.30 по московскому времени.