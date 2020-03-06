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    «Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист», Пуустинен оформил хет-трик

    Хоккей КХЛ Сибирь Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в овертайме третьего матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    В составе победителей хет-триком отметился финский нападающий Юусо Пуустинен (8-я, 12-я и 46-я минуты). В овертайме победу новосибирцам принес Никита Шашков (70).

    Гости ответили результативными бросками Максима Березина (10), Питера Холланда (29) и Джеффа Плэтта (56).

    Счет в серии стал 3:0 в пользу «Сибири». Четвертая игра состоится 8 марта в Новосибирске. Начало встречи — в 13.30 по московскому времени.

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Третий матч
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Пуустинен — 2 (Шаров, Йокипакка), 7:47 — 1:0. Березин — 1 (бол., Дацюк, Белоусов), 9:24 — 1:1. Пуустинен — 3 (Руохомаа, Йокипакка), 11:37 — 2:1. Холланд — 1 (Доус, Кучерявенко), 28:59 — 2:2. Пуустинен — 4 (Йокипакка, Шаров), 45:48 — 3:2. Плэтт — 1 (мен., Трямкин), 55:46 — 3:3. Шашков — 1 (Тимашов, Шаров), 69:41 — 4:3Вратари: Сятери (11:28 — 11:37) — КоваржБроски: 39 (11+8+9+11) — 40 (13+12+12+3)Штраф: 26 — 20
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