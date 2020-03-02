Мартемьянов: Из этого поражения от «Сибири» трагедии мы не делаем

Главный тренер «Автомобилиста»подвел итоги матча плей-офф КХЛ с

Екатеринбургский клуб дома уступил сопернику со счетом 0:2 в первой игре 1/4 финала Восточной конференции.

«В атаке мы были недостаточно агрессивны на пятаке, соперник перекрыл все, блестяще сыграл вратарь. Отмечу и нашего вратаря — хороший матч провел.

Где-то не хватило настырности. Мы проиграли по силовым приемам и по блокированным броскам. У соперника самоотдача была повыше.

Ну и их качественная игра в обороне, нашим нападающим очень сложно было с ударных позиций атаковать, соперник постоянно был перед игроком, клюшки засовывали под бросок. Но моменты были, только мы их не использовали.

В плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает. Соперник сыграл в обороне просто блестяще, я считаю. Завтра будем думать, как ее взломать.

Из этого поражения трагедии мы не делаем», — сказал Мартемьянов изданию Sport24. 0