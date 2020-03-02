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    Мартемьянов: Из этого поражения от «Сибири» трагедии мы не делаем

    Хоккей Автомобилист Сибирь
    Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча плей-офф КХЛ с «Сибирью».

    Андрей Мартемьянов
    Андрей Мартемьянов

    Екатеринбургский клуб дома уступил сопернику со счетом 0:2 в первой игре 1/4 финала Восточной конференции.

    «В атаке мы были недостаточно агрессивны на пятаке, соперник перекрыл все, блестяще сыграл вратарь. Отмечу и нашего вратаря — хороший матч провел.

    Где-то не хватило настырности. Мы проиграли по силовым приемам и по блокированным броскам. У соперника самоотдача была повыше.

    Ну и их качественная игра в обороне, нашим нападающим очень сложно было с ударных позиций атаковать, соперник постоянно был перед игроком, клюшки засовывали под бросок. Но моменты были, только мы их не использовали.

    В плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает. Соперник сыграл в обороне просто блестяще, я считаю. Завтра будем думать, как ее взломать.

    Из этого поражения трагедии мы не делаем», — сказал Мартемьянов изданию Sport24. 0

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