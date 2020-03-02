ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй.
Голкипер Илья Сорокин отразил все 16 бросков по своим воротам. Также на его счету одно очко за результативную передачу.
В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед: 1-0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.
КХЛ. 1/4 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Слепышев — 1 (Дальбек, Капризов), 4:04 — 1:0. Кемпе — 1 (Сорокин, Капризов), 7:05 — 2:0. Вей — 1 (Григоренко, Мамин), 23:05 — 3:0Вратари: Сорокин — ЛиндбекБроски: 29 (12+11+6) — 16 (6+7+3)Штраф: 0 — 36