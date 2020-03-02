ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»

Московскийодержал победу в домашнем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ с нижегородским— 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй.

Голкипер Илья Сорокин отразил все 16 бросков по своим воротам. Также на его счету одно очко за результативную передачу.

В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед: 1-0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.