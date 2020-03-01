СКА крупно выиграл у «Витязя» в первом матче 1/8 Кубка Гагарина

У СКА тремя голами отметился Андрей Кузьменко, дубль сделал Кирилл Марченко и один раз забил Йоонас Кемппайнен.
В составе «Витязя» шайбой отметился Павел Чернов.
Команды еще раз встретятся 3,5 и 7 марта.
КХЛ. 1/4 финала конференций. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
Голы: Кузьменко — 1, 8:32 — 1:0. Чернов — 1 (Артюхин, Йормакка), 13:21 — 1:1. Кемппайнен — 1 (бол., Барабанов), 21:19 — 2:1. Марченко — 1 (Морозов), 26:57 — 3:1. Марченко — 2 (бол., Подколзин, Морозов), 30:05 — 4:1. Кузьменко — 2 (бол., Ожиганов), 30:42 — 5:1. Кузьменко — 3 (Бурдасов), 49:44 — 6:1Вратари: Самонов — Ежов (Сапрыкин, 30:42)Штраф: 6 — 16Броски: 34 (11+12+11) — 18 (9+5+4)