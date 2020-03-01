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    • «Бостон» добыл разгромную победу в Нью-Йорке
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    «Бостон» добыл разгромную победу в Нью-Йорке

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного турнира НХЛ «Бостон» на выезде разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Это вторая победа гостей подряд.Одну из шайб за команду забросил Давид Пастрняк. Он лидирует в гонке бомбардиров с 47 голами. Также отметим, что в составе хозяев 25 из 29 бросков отразил Семен Варламов.

    «Бостон» первый в Восточной конференции с 94 очками. «Айлендерс» на 6 месте с 78 пунктами в активе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Бостон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Пастрняк — 47 (Краг, Карло), 4:30 — 0:1. Гржельчик — 3 (Маршан, Макэвой), 13:10 — 0:2. Маршан — 27 (Бержерон, Макэвой), 51:06 — 0:3. Макэвой — 4 (бол., Краг, Крейчи), 56:26 — 0:4Вратари: Варламов — РаскШтраф: 6 — 12Броски: 25 (8+4+13) — 29 (11+12+6)
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