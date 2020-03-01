«Бостон» добыл разгромную победу в Нью-Йорке

В матче регулярного турнира НХЛна выезде разгромилсо счетом 0:4.

Это вторая победа гостей подряд.Одну из шайб за команду забросил Давид Пастрняк. Он лидирует в гонке бомбардиров с 47 голами. Также отметим, что в составе хозяев 25 из 29 бросков отразил Семен Варламов.

«Бостон» первый в Восточной конференции с 94 очками. «Айлендерс» на 6 месте с 78 пунктами в активе.