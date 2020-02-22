«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь»

Фрагмент матча
КХЛ
У победителей дубль оформил Лукаш Седлак (55 и 56 минуты). Также отличились Ник Бэйлен (25) и Томаш Гика (51).
Голкипер челябинцев Иван Федотов провел свой третий «сухой» матч в сезоне, отразив 37 бросков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Бэйлен — 10 (мен., Седлак, Алексеев), 24:55 — 1:0. Гика — 17 (Кейлоф), 50:28 — 2:0. Седлак — 22 (п.в.), 54:37 — 3:0. Седлак — 23 (бол., Гика, Исаев), 55:17 — 4:0Вратари: Федотов — Красиков (54:11 — 54:37)Штраф: 22 — 18Броски: 31 (5+15+11) — 37 (10+13+14)
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 12-е место (53 очка), а «Сибирь» — пятое (70 очков). 0