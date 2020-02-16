НХЛ. Два очка Кучерова и Проворова, Овечкин и Орлов не отметились результативными действиями

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 3:4

«Сент-Луис» на своем льду уступил «Нэшвиллу» со счетом 3:4 (0:2, 3:1, 0:1). Автором победной шайбы стал Микаэль Гранлунд. На счету Ивана Барбашева показатель полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1) Голы: Арвидссон — 13 (Гранлунд, Джохансен), 6:29 — 0:1. Дюшен — 12 (Форсберг, Террис), 12:23 — 0:2. Сэнфорд — 13 (Блэй, Томас), 24:13 — 1:2. Террис — 8 (Дюшен, Хэмьюс), 24:34 — 1:3. Шворц — 18 (бол., Шенн, Перрон), 26:18 — 2:3. Киру — 3 (Бозак), 30:50 — 3:3. Гранлунд — 14 (бол., Йоси, Террис), 43:59 — 3:4Вратари: Аллен (58:17) — СаросШтраф: 20-20Броски: 27 (7+10+10) — 27 (15+7+5)

«Сент-Луис» лидирует в Западной конференции (74 очка), «Нэшвилл» — девятый (63 балла).

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 3:4

«Флорида» — «Эдмонтон» 1:4

«Флорида» в домашнем матче проиграла «Эдмонтону» со счетом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3). Самым результативным игроком встречи стал форвард «нефтяников» Кайлер Ямамото, набравший три (1+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Голы: Ларссон — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото), 15:14 — 0:1. Драйзайтль — 33 (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 40:13 — 0:2. Юбердо — 21 (Экблад, Дадонов), 48:45 — 1:2. Нерс — 5 (п.в.), 58:02 — 1:3. Ямамото — 8 (п.в., Драйзайтль), 59:14 — 1:4Вратари: Монтембо (57:28 — 58:02, 58:10 — 58:30, 58:54 — 59:14) — КоскиненШтраф: 12-16Броски: 34 (10+9+15) — 29 (11+6+12)

«Флорида» с 66 очками идет десятой на Востоке, «Эдмонтон» (68) — пятый на Западе.

«Флорида» — «Эдмонтон» 1:4

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 5:3

«Тампа» одержала десятую победу подряд, одолев на своем льду «Филадельфию» со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). В составе хозяев два (1+1) очка набрал Никита Кучеров. У Михаила Сергачева передача. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов набрал два (1+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) Голы: Киллорн — 22 (Шаттенкирк, Сергачев), 3:17 — 1:0. Пакетт — 6 (Джонсон, Марун), 14:55 — 2:0. Верхэге — 8 (Хедман, Гурд), 22:35 — 3:0. Проворов — 11 (бол., Жиру, Кутюрье), 28:57 — 3:1. Пойнт — 21 (Стэмкос, Кучеров), 52:34 — 4:1. ван Римсдайк — 18 (бол., Нисканен, Санхейм), 55:31 — 4:2. Жиру — 16 (Проворов, Конекны), 56:15 — 4:3. Кучеров — 28 (п.в., Стэмкос, Хедман), 59:38 — 5:3Вратари: Василевский — Харт (55:39 — 56:15, 57:03 — 59:38)Штраф: 24-14Броски: 24 (11+6+7) — 33 (8+10+15)

«Тампа-Бэй» находится на втором месте в Восточной конференции (83 очка), «Филадельфия» (71) — седьмая.

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 5:3

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 0:2

«Миннесота» дома проиграла «Сан-Хосе» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Мартин Джонс отразил 39 бросков и первый раз в сезоне сыграл на ноль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Гэмбрелл — 3 (Бернс, Суомела), 43:08 — 0:1. М. Карлссон — 5 (п.в., Гудроу, Власик), 59:45 — 0:2Вратари: Стэлок (58:14 — 59:45) — ДжонсШтраф: 6-6Броски: 39 (10+14+15) — 21 (8+6+7)

«Акулы» с 56 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Дикари» (61) — 11-е.

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 0:2

«Оттава» — «Торонто» 2:4

«Оттава» на своем льду уступила «Торонто» со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Нападающий «сенаторов» Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Мэттьюс — 42 (Хаймэн, Дермотт), 4:11 — 0:1. Маззин — 4 (Керфут, Лильегрен), 21:53 — 0:2. Нюландер — 26 (Таварес), 31:48 — 0:3. К. Браун — 11 (Наместников, Тирни), 36:13 — 1:3. Голубеф — 1 (Шабо, Ткачак), 49:44 — 2:3. Марнер — 15 (п.в., Мэттьюс), 58:46 — 2:4Вратари: Хегберг (Андерсон, 31:48, 58:07 — 58:46, 58:57) — КэмпбеллШтраф: 4-8Броски: 27 (9+6+12) — 31 (8+8+15)

«Оттава» идет 15-й на Востоке, «Торонто» расположился на восьмой строке там же.

«Монреаль» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Даллас» нанес четвертое поражение подряд «Монреалю» — 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0). Автором победного гола стал Тайлер Сегин, оформивший в матче дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Даллас» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: Армиа — 15 (Доми, Лехконен), 1:02 — 1:0. Уил — 6 (Сузуки, Чиаро), 23:58 — 2:0. Казинс — 9 (Мете), 26:23 — 3:0. Янмарк — 6 (Павелски), 29:05 — 3:1. Сегин — 13 (бол., Клингберг, Павелски), 35:47 — 3:2. Комо — 8 (Кольяно), 49:08 — 3:3. Сегин — 14 (Клингберг), 62:52 — 3:4Вратари: Прайс — БишопШтраф: 4-0Броски: 32 (11+10+8+3) — 26 (8+11+5+2)

«Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции (62 очка), «Даллас» — второй на Западе (73 балла).

«Монреаль» — «Даллас» 3:4

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 1:3

«Колорадо» в матче на открытом воздухе уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). Главным героем матча стал форвард «Кингз» Тайлер Тоффоли, оформивший в матче хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Тоффоли — 16 (Иафалло, Райан), 14:01 — 0:1. Жирар — 3 (Рантанен), 39:18 — 1:1. Тоффоли — 17 (Копитар), 59:05 — 1:2. Тоффоли — 18 (п.в., Копитар, Иафалло), 59:55 — 1:3Вратари: Грубауэр (Францоуз, 42:33, 59:24 — 59:55) — КуикШтраф: 4-4Броски: 33 (15+11+7) — 23 (7+5+11)

«Колорадо» с 72 очками идет третьим на Западе, «Лос-Анджелес» (47) — последний.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 1:3

«Аризона» — «Вашингтон» 3:1

«Аризона» на своем льду победила «Вашингтон» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Российские игроки «столичных» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вашингтон» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Дворак — 18 (Гарлэнд, Голигоски), 27:06 — 1:0. Хагелин — 5 (Бойд, Паник), 37:10 — 1:1. Кессел — 13 (бол., Чикран, Келлер), 45:25 — 2:1. Круз — 14 (п.в., Степан, Чикран), 59:32 — 3:1Вратари: Раанта — Холтби (58:15 — 59:32, 59:38)Штраф: 6-6Броски: 30 (10+11+9) — 37 (14+9+14)

«Аризона» набрала 66 очков и занимает восьмое место на Западе. У «Кэпиталз» 79 очков и третье место на Востоке.

«Калгари» — «Чикаго» 4:8

«Чикаго» на выезде крупно обыграл «Калгари» — 8:4 (2:2, 4:1, 2:1). В составе победителей дублем отметился Александр Нюландер. У хозяев по две шайбы забросили Сэм Беннетт и Элиас Линдхольм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Чикаго» — 4:8 (2:2, 1:4, 1:2) Голы: Тэйвз — 16 (Кубалик, Куккук), 0:30 — 0:1. Беннетт — 6 (Дюбе, Лучич), 2:07 — 1:1. Кубалик — 23 (Тэйвз, Кейн), 9:17 — 1:2. Беннетт — 7 (Дюбе, Кюлингтон), 12:57 — 2:2. Саад — 18 (Кейн, Густафссон), 24:24 — 2:3. Нюландер — 7, 25:28 — 2:4. Линдхольм — 26 (Годро, Кюлингтон), 30:56 — 3:4. Дебринкэт — 14 (Стром, Дак), 37:47 — 3:5. Нюландер — 8 (Хаймор), 38:14 — 3:6. Линдхольм — 27 (бол., Годро, Ткачак), 54:06 — 4:6. Кейн — 26 (Тэйвз), 56:48 — 4:7. Дак — 8 (Каджула, Мерфи), 58:59 — 4:8Вратари: Риттих (Тэлбот, 25:28) — ЛенерШтраф: 8-10Броски: 42 (8+14+20) — 28 (12+7+9)

«Чикаго» набрал 60 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. У «Калгари» 66 очков и седьмая позиция.

«Калгари» — «Чикаго» 4:8

«Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:0

«Вегас» дома выиграл у «Айлендерс» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забил Райлли Смит.

«Вегас» набрал 68 очков и занимает шестое место на Западе. У «Айлендерс» 72 очка и пятое место на Востоке. 0