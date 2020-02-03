В возрасте 18 лет скончался вратарь системы «Барыса»

Вратарь команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ)скончался в возрасте 18 лет.

В 2019 году у игрока была диагностирована саркома Юинга (рак костей).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена.

Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим», — сообщает пресс-служба «Барыса». 0