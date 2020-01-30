«Автобилист» и минское «Динамо» забросили 11 шайб на двоих

«Автобилист»
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В составе екатеринбургского клуба отличились Анатолий Голышев (дубль), Андрей Обидин, Джефф Плэтт, а также Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин.
За «Динамо» шайбы забросили Евгений Ковыршин, Александр Павлович, а также Андрей Костицын и Михаил Стефанович (дубль).
«Автомобилист» занимает 4-ю позицию в таблице «Востока», набрав 67 очков, а белорусский клуб расположился на 11-й позиции в таблице «Западе». В его активе 35 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 6:5 ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0)
Голы: Голышев — 10 (Дацюк, Василевский), 10:44 — 1:0. Ковыршин — 5 (Стефанович, Морроу), 27:42 — 1:1. Павлович — 4 (мен.), 29:47 — 1:2. Обидин — 5 (Гареев), 31:07 — 2:2. Плэтт — 8 (бол.), 32:26 — 3:2. А. Костицын — 12 (бол., Готовец, Ковыршин), 43:51 — 3:3. Мамкин — 1 (Кучерявенко, Гареев), 45:57 — 4:3. Стефанович — 3 (Морроу, А. Костицын), 51:45 — 4:4. Батыршин — 3 (Кучерявенко, Гареев), 55:46 — 5:4. Стефанович — 4 (Достанко, Ковыршин), 57:05 — 5:5. Голышев — 11 (Дацюк, Василевский), 60:27 — 6:5Вратари: Фомин (Галкин, 57:05) — ОсипковБроски: 41 (12+14+12+3) — 23 (5+10+8+0)Штраф: 8 — 6