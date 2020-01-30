«Автобилист» и минское «Динамо» забросили 11 шайб на двоих

Екатеринбургскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл минское— 6:5.

В составе екатеринбургского клуба отличились Анатолий Голышев (дубль), Андрей Обидин, Джефф Плэтт, а также Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин.

За «Динамо» шайбы забросили Евгений Ковыршин, Александр Павлович, а также Андрей Костицын и Михаил Стефанович (дубль).

«Автомобилист» занимает 4-ю позицию в таблице «Востока», набрав 67 очков, а белорусский клуб расположился на 11-й позиции в таблице «Западе». В его активе 35 очков.