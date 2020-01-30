ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп ГвардиолаОчередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера
  • 19:01
    • Плющенко: Не надо задирать нос после этого чемпионата Европы
  • 16:16
    • Опубликованы эскизы новой арены СКА
  • 15:04
    • «Спартак» объявил о трансфере Соболева
  • 14:38
    • СМИ: «Локомотив» пока не контактировал с Кокориным
  • 14:11
    • Джокович не пустил Федерера в финал Australian Open
    Все новости спорта

    «Автобилист» и минское «Динамо» забросили 11 шайб на двоих

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл минское «Динамо» — 6:5.

    «Автобилист»
    «Автобилист»

    В составе екатеринбургского клуба отличились Анатолий Голышев (дубль), Андрей Обидин, Джефф Плэтт, а также Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин.

    За «Динамо» шайбы забросили Евгений Ковыршин, Александр Павлович, а также Андрей Костицын и Михаил Стефанович (дубль).

    «Автомобилист» занимает 4-ю позицию в таблице «Востока», набрав 67 очков, а белорусский клуб расположился на 11-й позиции в таблице «Западе». В его активе 35 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 6:5 ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0)
    Голы: Голышев — 10 (Дацюк, Василевский), 10:44 — 1:0. Ковыршин — 5 (Стефанович, Морроу), 27:42 — 1:1. Павлович — 4 (мен.), 29:47 — 1:2. Обидин — 5 (Гареев), 31:07 — 2:2. Плэтт — 8 (бол.), 32:26 — 3:2. А. Костицын — 12 (бол., Готовец, Ковыршин), 43:51 — 3:3. Мамкин — 1 (Кучерявенко, Гареев), 45:57 — 4:3. Стефанович — 3 (Морроу, А. Костицын), 51:45 — 4:4. Батыршин — 3 (Кучерявенко, Гареев), 55:46 — 5:4. Стефанович — 4 (Достанко, Ковыршин), 57:05 — 5:5. Голышев — 11 (Дацюк, Василевский), 60:27 — 6:5Вратари: Фомин (Галкин, 57:05) — ОсипковБроски: 41 (12+14+12+3) — 23 (5+10+8+0)Штраф: 8 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — ЦСКА
  • 1.65
  • Завтра в 12:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барселона» аутсайдера Примеры?
  • «Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько «Севилья» забьет «Мирандесу»?
  • «Мирандес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Чем закончится матч вторых команд Запада и Востока
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Кенин и Мугуруса поспорят за трофей, Джокович выбил Федерера30 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошли полуфинальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах 14:130
  • 11:36
    • Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»
  • 10:38
    • Мугуруса одолела Халеп и вышла в финал АО-2020
  • 09:40
    • Кононов может стать главным тренером сборной Азербайджана
    «Вашингтон» — «Нэшвилл» Хоккей НХЛ. Дубль Радулова и гол Гурьянова, Овечкин вышел на девятое место в списке снайперов лигиОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января 09:110
  • Экспресс дня

  • Отберет ли «Герта» очки у «Шальке»?
  • 3.77
    •
  • 19:57
    • «Металлург» в овертайме уступил «Йокериту»
  • 19:51
    • «Автобилист» и минское «Динамо» забросили 11 шайб на двоих
  • 19:35
    • «Трактор» обыграл «Куньлунь», прервав серию поражений
    Лео Месси Футбол Войско императора разбито. Почему Месси «наелся» в «Барселоне» и что ему делать?Аргентинский нападающий уже два месяца играет хуже обычного Вчера в 15:230
  • 09:26
    • Защитник сборной Уругвая может пополнить ряды «Спартака»
  • 19:18
    • Рублев снялся с турнира в Монпелье
  • 18:48
    • «Барыс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мирандес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Баффало — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доминик Тим — Александр Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 31 января
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Герта — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие