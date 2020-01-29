Гулявцев: Матч с «Салаватом» провели с отличным настроем и самоотдачей

Главный тренер «Амура»прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:2).

«Хороший матч, который провели с отличным настроем и самоотдачей. Ключевым, я думаю, был второй период, в котором у нас была масса удалений — два раза втроем играли.

Это был ключевой момент, мы хорошо отоборонялись. У нас получились сегодня первый и третий периоды, хотя во втором периоде у нас была ближняя лавка, и мы должны были больше играть в атаке, но удаления ломали это», — приводит слова Гулявцева пресс-служба уфимского клуба.

После этой игры «Амур» прервал свою девятиматчевую безвыигрышную серию, набрал 46 очков и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 0