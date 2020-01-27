Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб главной сборной России

Как сообщает официальный сайт ФХР, главный тренер молодёжной сборной Россиии его ассистентвошли в тренерский штаб главной национальной команды.

Ее главным тренером остается Алексей Кудашов, Брагин назначен старшим тренером команды, Бойков заявлен в качестве тренера. При этом Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной.

Контракт Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до февраля 2022 года. Также отмечается, что тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

Напомним, под руководством Брагина российская молодежка завоевала серебряные медали МЧМ-2020. 0