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    Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб главной сборной России

    Хоккей Сборная России
    Как сообщает официальный сайт ФХР, главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    Ее главным тренером остается Алексей Кудашов, Брагин назначен старшим тренером команды, Бойков заявлен в качестве тренера. При этом Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной.

    Контракт Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до февраля 2022 года. Также отмечается, что тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

    Напомним, под руководством Брагина российская молодежка завоевала серебряные медали МЧМ-2020. 0

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