«Северсталь» в Минске обыграла «Динамо»

В составе победителей отличились Джеффри Кинрейд, Владислав Провольнев и Александр Петунин.
Единственную шайбу белорусского клуба забросил защитник Владислав Еременко
Минское «Динамо» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции, набрав лишь 34 очка в 51 игре. «Северсталь» находится на 10-й позиции, набрав 48 очков в 52 встречах.
27 января череповецкая команда примет «Витязь». Минское «Динамо» 28 января сыграет в гостях против СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Еременко — 3 (бол., Граньяни, Спунер), 18:00 — 1:0. Кинрейд — 1 (Кодола, Марковин), 25:30 — 1:1. Провольнев — 5 (мен., Сизов, Алексеев), 35:53 — 1:2. Петунин — 5 (Хохлов, Марковин), 51:15 — 1:3Вратари: Тэйлор (57:22) — ПодъяпольскийБроски: 37 (16+6+15) — 18 (3+11+4)Штраф: 10 — 14