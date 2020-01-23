«Спартак» одержал победу над «Северсталью», Федоров оформил дубль

Московскийодержал домашнюю победу над(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе московской команды дублем отметился Артем Федоров (41-я и 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Ансель Галимов (46).

Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 19 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

«Спартак» набрал 64 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Северсталь» с 46 очками расположилась на десятом месте.

Добавим, что в следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Северсталь» на выезде встретится с минским «Динамо».