«Спартак» одержал победу над «Северсталью», Федоров оформил дубль

В составе московской команды дублем отметился Артем Федоров (41-я и 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Ансель Галимов (46).
Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 19 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.
«Спартак» набрал 64 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Северсталь» с 46 очками расположилась на десятом месте.
Добавим, что в следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Северсталь» на выезде встретится с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Федоров — 14 (Рылов, Д. Вишневский), 40:57 — 1:0. Федоров — 15 (буллит), 44:11 — 2:0. Галимов — 7 (Виклунд, Кокарев), 45:16 — 3:0Вратари: Беспалов — Подъяпольский (Шугаев, 45:16, 56:08)Броски: 39 (10+12+17) — 22 (5+5+12)Штраф: 8 — 2