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    «Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»

    Хоккей КХЛ Йокерит Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» в овертайме одержал победу над «Адмиралом» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе победителей отметились Мика Ниеми (15-я минута), Петер Регин (28) и Сами Леписте (60). В овертайме победный бросок на свой счет записал Леписте (64).

    За дальневосточный клуб отличились Олег Ломако (14), Иван Силаев (24) и Маркус Юнг (49).

    «Йокерит» набрал 67 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 50 очками занимает на «Востоке» девятое место.

    В следующем матче «Йокерит» на своем льду примет «Куньлунь», а «Адмирал» дома встретится с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Ломако — 4 (Силаев, Коростелев), 13:14 — 0:1. М. Ниеми — 1 (Савинайнен, Леписто), 14:09 — 1:1. Силаев — 1 (Коростелев), 23:26 — 1:2. Регин — 15 (бол., Эронен, О`Нилл), 27:51 — 2:2. Юнг — 13 (Бакош, Вихарев), 48:39 — 2:3. Леписто — 7 (Контиола, Регин), 59:34 — 3:3. Леписто — 8 (О`Нилл), 63:25 — 4:3Вратари: Калниньш (58:02 — 59:34) — КрасоткинБроски: 41 (14+18+5+4) — 23 (10+3+7+3)Штраф: 6 — 8
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