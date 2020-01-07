Кудашов: «Спартак» здорово воспользовался нашими ошибками

Главный тренер СКАпрокомментировал выездное поражение от московского(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хозяева здорово воспользовались всеми нашими ошибками, особенно в первом периоде. Второй и третий голы — в результате контратак, о чем мы предупреждали наших игроков. Но прозевали.

Пытались вытащить матч, старались атаковать, но вратарь надежно сыграл, да и сами не лезли на ворота, мало бросали, не было агрессии», — рассказал специалист клубной пресс-службе.

Команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада» — 56 очков. У СКА — 63 очка и вторая строчка. 0