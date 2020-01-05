СКА в Минске выиграл у «Динамо»

Фрагмент матча
ХК СКА
По шайбе в составе победителей забросили Йоонас Кемппайнен (6 минута), Андрей Кузьменко (14), Миро Аалтонен (36) и Василий Глотов (46).
«Зубры» ответили единственным точным броском в исполнении Артема Демкова (58).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Кемппайнен — 4 (Ткачев), 5:46 — 0:1. Кузьменко — 8 (Дыбленко, Якупов), 13:41 — 0:2. Аалтонен — 10 (Карпов), 35:18 — 0:3. Глотов — 1 (Аалтонен), 45:46 — 0:4. Демков — 6 (Граньяни, Спунер), 57:04 — 1:4Вратари: Тэйлор — ХелльбергШтраф: 8 — 18Броски: 24 (10+4+10) — 26 (5+16+5)
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (63 очка), а минское «Динамо» — 12-е (30 очков).
Другие результаты:
«Витязь» — «Адмирал» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
«Локомотив» — «Куньлунь» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
«Северсталь» — «Амур» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 0