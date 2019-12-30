Чехия в овертайме проиграла США на домашнем МЧМ

потерпела поражение от(3:4 ОТ) в овертайме матча группового этапа домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей отличились Шейн Пинт, Артур Калиев, Джек Друри и Коул Кофилд.

За чешскую команду дуль оформил Либор Забрански, еще одну шайбу забросил Петр Чайка.

Американцы с 8 очками вышли на первое место в группе B, у Канады матч в запасе. Чехи с 4 очками остались на третьем месте.

После этого матча сборная России лишилась возможности занять второе место.