«Северсталь» в овертайме взяла верх над СКА

дома обыгралав овертайме в матче регулярного розыгрыша КХЛ — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Владислав Кодола. Решающую шайбу в овертайме забросил Игорь Гераськин. У СКА забивали Артем Зуб и Андрей Кузьменко.

Отметим, что «Северсталь» впервые за 27 матчей победила СКА. Ранее череповчане обыгрывали петербуржцев 18 ноября 2012 года (4:3 Б).

«Северсталь» набрала 37 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА — второй (61).

3 января 2020 года «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а питерский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Йокеритом».