«Северсталь» в овертайме взяла верх над СКА

«Северсталь»
ХК «Северсталь»
В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Владислав Кодола. Решающую шайбу в овертайме забросил Игорь Гераськин. У СКА забивали Артем Зуб и Андрей Кузьменко.
Отметим, что «Северсталь» впервые за 27 матчей победила СКА. Ранее череповчане обыгрывали петербуржцев 18 ноября 2012 года (4:3 Б).
«Северсталь» набрала 37 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА — второй (61).
3 января 2020 года «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а питерский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Алексеев — 4 (Кудако, Морозов), 2:42 — 1:0. Зуб — 11 (Токранов, Лехтеря), 17:25 — 1:1. Кузьменко — 7 (Ожиганов), 28:34 — 1:2. Кодола — 5 (Петунин, Вовченко), 37:32 — 2:2. Гераськин — 7 (Петунин, Хлыстов), 64:33 — 3:2Вратари: Подъяпольский — ХелльбергШтраф: 6-8Броски: 38 (11+15+7+5) — 34 (8+7+17+2)