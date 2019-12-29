Капитан сборной Канады извинился за свой поступок во время гимна России

Капитан молодежной сборной Канадыизвинился за то, что после матча МЧМ-2020 с Россией (0:6) не снял шлем во время исполнения гимна команды-победительницы.

На послематчевом рукопожатии игроки сборной России не пожали ему руку, а вскоре канадские и российские болельщики атаковали его Instagram.

«Сожалею о том, что не снял шлем во время гимна, и приношу извинения сборной России и ее болельщикам.

Как лидер команды я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. В этот момент я отключился.

Россияне отлично сыграли сегодня, и я не хотел проявлять неуважение. Моя ошибка не должна принижать их победу. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами и должен стать лучше», — цитирует Хэйтона Федерация хоккея Канады. 0