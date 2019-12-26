Сборная России начала молодежный ЧМ-2020 с поражения от Чехии

В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Шимон Кубичек (3-я минута), Ян Мышак (8), Матей Блюмель (26) и Ян Еник (38).
За российскую команду отличились Егор Замула (11, 27) и Василий Подколзин (15).
Сборная России в группе B сыграет также с командами Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).
Чемпионат проходит в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Чехия U20 — Россия U20 — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Голы: Кубичек — 1 (бол., Йеник, Теплы), 2:46 — 1:0. Мышак — 1 (Теплы), 7:41 — 2:0. Замула — 1 (Хованов, Денисенко), 10:19 — 2:1. Подколзин — 1 (Марченко, Романов), 14:32 — 2:2. Блумел — 1, 25:31 — 3:2. Замула — 2 (Воронков, Александров), 26:16 — 3:3. Йеник — 1 (бол., Теплы, Шир), 37:25 — 4:3Вратари: Достал — Аскаров (Мифтахов, 40:00, 59:07)Броски: 22 (5+12+5) — 36 (18+8+10)Штраф: 12 — 26