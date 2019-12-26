Сборная России начала молодежный ЧМ-2020 с поражения от Чехии

Сборная России уступила команде Чехии (3:4) в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Шимон Кубичек (3-я минута), Ян Мышак (8), Матей Блюмель (26) и Ян Еник (38).

За российскую команду отличились Егор Замула (11, 27) и Василий Подколзин (15).

Сборная России в группе B сыграет также с командами Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).

Чемпионат проходит в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января.