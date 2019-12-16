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    Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова

    Хоккей Сборная России Сборная Канады
    Юниорская сборная России (до 18 лет) стала победителем Мирового кубка вызова U18, который завершился в Доусон-Крик (Канада).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В финале российская команда победила сборную «Канады-Восток» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

    В составе сборной России отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин.

    Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно, единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.

    Мировой кубок вызова U18. Доусон-Крик (Канада). Финал
    Россия U18 — Канада-Восток — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Тютнев (Пашин, Пономарева), 55:39 — 1:0; Александер (О`Хара, Шапло), 58:58 — 1:1; Мухамадуллин, 85:43 — 2:1
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