Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова

Юниорская сборная(до 18 лет) стала победителем Мирового кубка вызова U18, который завершился в Доусон-Крик (Канада).

В финале российская команда победила сборную «Канады-Восток» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе сборной России отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин.

Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно, единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.