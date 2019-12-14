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    Титов: Штабом сборной после матча со шведами была проделана огромная работа

    Хоккей Сборная России Кубок Первого канала Евротур Сборная Чехии Сборная Швеции
    Экс-наставник новокузнецкого «Металлурга», «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Герман Титов считает, что сборная России превосходила чехов в матче Евротура.

    Герман Титов
    Герман Титов

    В первых двух матчах Кубка Первого канала россияне сначала проиграли Швеции (3:4), а потом одолели Чехию (4:3 Б).

    «Если сравнивать матч с чехами с игрой против шведов на старте турнира, могу сказать, что работа штабом сборной была проведена огромная.

    С чехами с первых же секунд побежали в атаку и дали понять, что игра будет проходить под диктовку сборной России.

    Удачно дважды забили в первом периоде, но затем, похоже, некоторые решили, что чехи уже вряд ли смогут вернуться в игру.

    Но команда Милоша Ржиги нас наказала дважды, забросив в начале и в конце второй 20-минутки. Потеря концентрации и ошибки в обороне привели к тому, что пришлось отыгрываться в заключительном периоде.

    Могли вырвать победу в концовке. Многие считают, что буллиты — это лотерея. Отчасти не согласен. Наш вратарь Илья Сорокин продемонстрировал незаурядное мастерство в серии буллитов.

    Не очень получилась игра у Кирилла Капризова, который когда-то под моим руководством выступал за "Металлург". Уже тогда было ясно, что этот парень вырастет в звездного игрока.

    И я рад за него. Ему и всей сборной удачи в последнем матче турнира в Санкт-Петербурге. Это будет незабываемое зрелище.

    Сейчас я нахожусь в Канаде, но обязательно буду смотреть прямую трансляцию игры из города на Неве.

    Футбольный стадион. 70 тысяч зрителей. Этот матч запомнится надолго и у зрителей, и у самих игроков», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс». 0

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