ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря

    Хоккей НХЛ Сан-Хосе Шаркс Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Оттава Сенаторз Нэшвилл Предаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Виннипег Джетс Даллас Старз Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Дэвилз Вегас Голден Найтс Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Миннесота Уайлд Коламбус Блю Джекетс Аризона Койотс Филадельфия Флайерз Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала» Лионель МессиЛионель Месси: 14 лучших моментов карьеры Юнес НамлиПонедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе место
  • 07:54
    • «Майами» прервал победную серию «Торонто», «Даллас» разгромил «Нью-Орлеан»
  • 01:17
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»
  • 19:19
    • Черышев восстановился от травмы
  • 18:57
    • Казарцев рассудит «Краснодар» и ЦСКА
  • 18:47
    • Быстров: «Спартак» был испуган до, во время и после матча с «Зенитом»
  • 18:43
    • Назван состав сборной России на Кубок Первого канала
    Все новости спорта
    «Вашингтон»
    «Вашингтон»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    «Филадельфия» — «Торонто» 6:1

    «Филадельфия» на своем льду разгромила «Торонто» — 6:1 (0:0, 1:0, 5:1). В составе победителей три (0+3) очка набрал Филипп Майерс, по два очка заработали Шейн Гостисбер (1+1) и Трэвис Конечны (1+1). Российский защитник «летчиков» Иван Проворов отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Торонто» — 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)
    Голы: Лотон — 3 (Хэйс, Нисканен), 28:49 — 1:0. Дермотт — 3 (Спецца), 48:38 — 1:1. Жиру — 9 (Конекны, Майерс), 50:00 — 2:1. Конекны — 10 (Майерс), 56:32 — 3:1. Фэраби — 3 (п.в., Проворов), 57:54 — 4:1. Гостисбеер — 3 (Санхейм), 59:21 — 5:1. ван Римсдайк — 6 (Майерс, Гостисбеер), 59:33 — 6:1Вратари: Харт — Андерсен (57:24 — 57:54)Штраф: 2-6Броски: 29 (7+8+14) — 28 (15+8+5)

    «Филадельфия» — «Торонто» 6:1

    «Коламбус» — «Аризона» 2:4

    «Аризона» на выезде переиграла «Коламбус» со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе победителей три (1+2) очка набрал Карл Содерберг.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Келлер — 5 (бол., Дворак, Кессел), 19:11 — 0:1. Кукан — 1 (бол., Милано, Мюррей), 22:24 — 1:1. Фишер — 4 (Седерберг, Димерс), 29:35 — 1:2. Круз — 6 (Седерберг, Голигоски), 36:39 — 1:3. Тексье — 4 (Аткинсон, Фолиньо), 42:13 — 2:3. Седерберг — 8 (п.в.), 59:25 — 2:4Вратари: Корписало (59:07 — 59:25) — КюмперШтраф: 2-6Броски: 35 (9+16+10) — 28 (11+9+8)

    «Коламбус» — «Аризона» 2:4

    «Флорида» — «Миннесота» 2:4

    «Миннесота» одержала четвертую победу кряду, одолев в гостях «Флориду» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). В составе победителей два (1+1) очка набрал Джейсон Цукер, в составе проигравших аналогичные показатели у Джонатана Юбердо.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Миннесота» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Барков — 9 (бол., Яндл, Юбердо), 9:54 — 1:0. Юбердо — 11 (Ватрано), 14:26 — 2:0. Зукер — 10, 29:26 — 2:1. Цуккарелло — 5 (Хант, Зукер), 32:56 — 2:2. Соуси — 2 (Паризе, Раск), 44:49 — 2:3. Канин — 6 (п.в., Бродин), 58:59 — 2:4Вратари: Дридгер (57:42 — 58:59, 59:18) — КяхкененШтраф: 2-6Броски: 46 (13+19+14) — 26 (5+9+12)

    «Флорида» — «Миннесота» 2:4

    «Бостон» — «Каролина» 2:0

    Шатаут Халака помог «Бостону» обыграть дома «Каролину» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Таким образом, «Брюинз» продлил победную серию до восьми встреч и продолжает возглавлять Восточную конференцию.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Койл — 6 (Маршан, Хейнен), 55:55 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Пастрняк), 57:03 — 2:0Вратари: Галак — Раймер (59:16)Штраф: 4-4Броски: 34 (9+13+12) — 24 (10+8+6)

    «Бостон» — «Каролина» 2:0

    «Нью-Джерси» — «Вегас» 3:4

    «Вегас» победил «Нью-Джерси» в выездном матче со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). Хет-трик в составе победителей оформил Джонатан Маршессо, еще один гол забил Чендлер Стивенсон. Алекс Так отдал три результативные передачи. Напомним, перед этой игрой «Нью-Джерси» уволил главного тренера Джона Хайнса. Исполняющим обязанности назначен Ален Насреддин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
    Голы: Палмиери — 10 (Сиверсон, Коулман), 16:31 — 1:0. Стивенсон — 4 (Так, Носек), 25:24 — 1:1. Братт — 5 (Сиверсон, Заха), 34:17 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон, Смит), 41:05 — 2:2. Маршессо — 7 (Энгелланд, Так), 45:04 — 2:3. Маршессо — 8 (бол., Так, Смит), 49:40 — 2:4. Хишир — 5 (Холл, Палмиери), 50:00 — 3:4Вратари: Блэквуд (58:16) — СуббанШтраф: 8-6Броски: 35 (17+11+7) — 30 (7+10+13)

    «Нью-Джерси» — «Вегас» 3:4

    «Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

    «Монреаль» прервал серию поражений на отметке восьми матчей, победив на своем льду «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Айлендерс» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Дано — 7 (Галлахер), 19:59 — 1:0. Галлахер — 11 (Уэбер, Дано), 33:30 — 2:0. Питри — 3 (Сузуки), 42:12 — 3:0. Мэйфилд — 4 (Эберле, Пулок), 42:53 — 3:1. Барзал — 11 (Ледди, Бэйли), 57:31 — 3:2. Уэбер — 9 (п.в., Томпсон), 59:32 — 4:2Вратари: Прайс — Грайсс (57:21 — 57:31, 58:36 — 59:32)Штраф: 8-2Броски: 40 (12+13+15) — 23 (7+6+10)

    «Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2<

    «Виннипег» — «Даллас» 5:1

    «Виннипег» дома разгромил «Даллас» со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). В составе победителей три (1+2) очка набрал Кайл Коннор, по два очка заработали Марк Шайфли (1+1), Николай Элерс (1+1) и Патрик Лайне (1+1). Единственный гол за «звезд» забил Миро Хейсканен.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Элерс — 13 (Пионк, Сбиса), 7:45 — 1:0. Коннор — 11 (Моррисси, Пулман), 27:56 — 2:0. Моррисси — 3 (Элерс, Уилер), 31:12 — 3:0. Хейсканен — 7 (Секера, Янмарк), 37:59 — 3:1. Лайне — 8 (Шайфли, Коннор), 39:29 — 4:1. Шайфли — 10 (Лайне, Коннор), 53:59 — 5:1Вратари: Хеллебайк — ХудобинШтраф: 13-13Броски: 30 (8+13+9) — 28 (3+11+14)

    «Виннипег» — «Даллас» 5:1

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3 Б

    «Тампа-Бэй» в овертайме вырвала победу у «Нэшвилла» в гостевом матче — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кучеров, одним из его ассистентов стал Михаил Сергачев.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Хедман — 5 (Стэмкос, Джонсон), 7:46 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Террис), 26:13 — 1:1. Палат — 9 (Кучеров, Шаттенкирк), 26:44 — 1:2. Террис — 5 (бол., Экхольм, Эллис), 49:51 — 2:2. Кучеров — 10 (Стэмкос, Сергачев), 62:35 — 2:3Вратари: Ринне — ВасилевскийШтраф: 26-15Броски: 32 (13+11+7+1) — 31 (3+15+10+3)

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3 Б

    «Ванкувер» — «Оттава» 5:2

    «Ванкувер» на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 5:2 (4:0, 0:1, 1:1).

    «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 2:5

    «Вашингтон» на выезде переиграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) и продолжает возглавлять Столичный дивизион. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
  • 1.53
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евро-2020
  • Жеребьёвка Евро-2020
    • 21:01 30/11/2019     Артем Дзюба
  • Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы
    • 03:12 28/11/2019     Артем Дзюба забил победный гол
  • Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов
    • 03:09 28/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря 08:540
  • 07:36
    • Экс-наставник «Милана» может возглавить «Наполи»
  • 07:19
    • Ибрагимович: Скоро увидимся в Италии
  • 07:04
    • «Фиорентина» вышла в 1/8 финала Кубка Италии
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:010
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 01:34
    • Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз»
  • 01:06
    • «Лион» дома уступил «Лиллю»
  • 00:52
    • «Кристал Пэлас» победил «Борнмут»
    Лионель Месси Футбол Месси — шестикратный. И другого варианта не былоРеакция спортивных СМИ на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»-2019 Вчера в 14:410
  • 16:07
    • ЦСКА интересуется Робертом Божеником
  • 00:40
    • Немировски: В ключевых эпизодах «Торпедо» не реализовало большинство
  • 00:17
    • Мартемьянов: Дацюк вернется в строй после паузы в чемпионате
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие