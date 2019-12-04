НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»

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«Филадельфия» — «Торонто» 6:1

«Филадельфия» на своем льду разгромила «Торонто» — 6:1 (0:0, 1:0, 5:1). В составе победителей три (0+3) очка набрал Филипп Майерс, по два очка заработали Шейн Гостисбер (1+1) и Трэвис Конечны (1+1). Российский защитник «летчиков» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Торонто» — 6:1 (0:0, 1:0, 5:1) Голы: Лотон — 3 (Хэйс, Нисканен), 28:49 — 1:0. Дермотт — 3 (Спецца), 48:38 — 1:1. Жиру — 9 (Конекны, Майерс), 50:00 — 2:1. Конекны — 10 (Майерс), 56:32 — 3:1. Фэраби — 3 (п.в., Проворов), 57:54 — 4:1. Гостисбеер — 3 (Санхейм), 59:21 — 5:1. ван Римсдайк — 6 (Майерс, Гостисбеер), 59:33 — 6:1Вратари: Харт — Андерсен (57:24 — 57:54)Штраф: 2-6Броски: 29 (7+8+14) — 28 (15+8+5)

«Филадельфия» — «Торонто» 6:1

«Коламбус» — «Аризона» 2:4

«Аризона» на выезде переиграла «Коламбус» со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе победителей три (1+2) очка набрал Карл Содерберг.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Келлер — 5 (бол., Дворак, Кессел), 19:11 — 0:1. Кукан — 1 (бол., Милано, Мюррей), 22:24 — 1:1. Фишер — 4 (Седерберг, Димерс), 29:35 — 1:2. Круз — 6 (Седерберг, Голигоски), 36:39 — 1:3. Тексье — 4 (Аткинсон, Фолиньо), 42:13 — 2:3. Седерберг — 8 (п.в.), 59:25 — 2:4Вратари: Корписало (59:07 — 59:25) — КюмперШтраф: 2-6Броски: 35 (9+16+10) — 28 (11+9+8)

«Коламбус» — «Аризона» 2:4

«Флорида» — «Миннесота» 2:4

«Миннесота» одержала четвертую победу кряду, одолев в гостях «Флориду» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). В составе победителей два (1+1) очка набрал Джейсон Цукер, в составе проигравших аналогичные показатели у Джонатана Юбердо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Миннесота» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Голы: Барков — 9 (бол., Яндл, Юбердо), 9:54 — 1:0. Юбердо — 11 (Ватрано), 14:26 — 2:0. Зукер — 10, 29:26 — 2:1. Цуккарелло — 5 (Хант, Зукер), 32:56 — 2:2. Соуси — 2 (Паризе, Раск), 44:49 — 2:3. Канин — 6 (п.в., Бродин), 58:59 — 2:4Вратари: Дридгер (57:42 — 58:59, 59:18) — КяхкененШтраф: 2-6Броски: 46 (13+19+14) — 26 (5+9+12)

«Флорида» — «Миннесота» 2:4

«Бостон» — «Каролина» 2:0

Шатаут Халака помог «Бостону» обыграть дома «Каролину» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Таким образом, «Брюинз» продлил победную серию до восьми встреч и продолжает возглавлять Восточную конференцию.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Койл — 6 (Маршан, Хейнен), 55:55 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Пастрняк), 57:03 — 2:0Вратари: Галак — Раймер (59:16)Штраф: 4-4Броски: 34 (9+13+12) — 24 (10+8+6)

«Бостон» — «Каролина» 2:0

«Нью-Джерси» — «Вегас» 3:4

«Вегас» победил «Нью-Джерси» в выездном матче со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). Хет-трик в составе победителей оформил Джонатан Маршессо, еще один гол забил Чендлер Стивенсон. Алекс Так отдал три результативные передачи. Напомним, перед этой игрой «Нью-Джерси» уволил главного тренера Джона Хайнса. Исполняющим обязанности назначен Ален Насреддин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) Голы: Палмиери — 10 (Сиверсон, Коулман), 16:31 — 1:0. Стивенсон — 4 (Так, Носек), 25:24 — 1:1. Братт — 5 (Сиверсон, Заха), 34:17 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон, Смит), 41:05 — 2:2. Маршессо — 7 (Энгелланд, Так), 45:04 — 2:3. Маршессо — 8 (бол., Так, Смит), 49:40 — 2:4. Хишир — 5 (Холл, Палмиери), 50:00 — 3:4Вратари: Блэквуд (58:16) — СуббанШтраф: 8-6Броски: 35 (17+11+7) — 30 (7+10+13)

«Нью-Джерси» — «Вегас» 3:4

«Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Монреаль» прервал серию поражений на отметке восьми матчей, победив на своем льду «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Айлендерс» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Голы: Дано — 7 (Галлахер), 19:59 — 1:0. Галлахер — 11 (Уэбер, Дано), 33:30 — 2:0. Питри — 3 (Сузуки), 42:12 — 3:0. Мэйфилд — 4 (Эберле, Пулок), 42:53 — 3:1. Барзал — 11 (Ледди, Бэйли), 57:31 — 3:2. Уэбер — 9 (п.в., Томпсон), 59:32 — 4:2Вратари: Прайс — Грайсс (57:21 — 57:31, 58:36 — 59:32)Штраф: 8-2Броски: 40 (12+13+15) — 23 (7+6+10)

«Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2<

«Виннипег» — «Даллас» 5:1

«Виннипег» дома разгромил «Даллас» со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). В составе победителей три (1+2) очка набрал Кайл Коннор, по два очка заработали Марк Шайфли (1+1), Николай Элерс (1+1) и Патрик Лайне (1+1). Единственный гол за «звезд» забил Миро Хейсканен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) Голы: Элерс — 13 (Пионк, Сбиса), 7:45 — 1:0. Коннор — 11 (Моррисси, Пулман), 27:56 — 2:0. Моррисси — 3 (Элерс, Уилер), 31:12 — 3:0. Хейсканен — 7 (Секера, Янмарк), 37:59 — 3:1. Лайне — 8 (Шайфли, Коннор), 39:29 — 4:1. Шайфли — 10 (Лайне, Коннор), 53:59 — 5:1Вратари: Хеллебайк — ХудобинШтраф: 13-13Броски: 30 (8+13+9) — 28 (3+11+14)

«Виннипег» — «Даллас» 5:1

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3 Б

«Тампа-Бэй» в овертайме вырвала победу у «Нэшвилла» в гостевом матче — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кучеров, одним из его ассистентов стал Михаил Сергачев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Хедман — 5 (Стэмкос, Джонсон), 7:46 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Террис), 26:13 — 1:1. Палат — 9 (Кучеров, Шаттенкирк), 26:44 — 1:2. Террис — 5 (бол., Экхольм, Эллис), 49:51 — 2:2. Кучеров — 10 (Стэмкос, Сергачев), 62:35 — 2:3Вратари: Ринне — ВасилевскийШтраф: 26-15Броски: 32 (13+11+7+1) — 31 (3+15+10+3)

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3 Б

«Ванкувер» — «Оттава» 5:2

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 5:2 (4:0, 0:1, 1:1).

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» 2:5

«Вашингтон» на выезде переиграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) и продолжает возглавлять Столичный дивизион. 0