«Салават Юлаев» уступил «Йокериту» в Уфе

Уфимскийпотерпел домашнее поражение от финского(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Семенов и Станислав Гареев.

У финского клуба отличились Брайан О'Нилл, Хенрик Хаапала и Марко Анттила.

Финский клуб поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет четвертым на «Востоке».

Поражение от «Йокерита» стало для «Салавата Юлаева» уже четвертым подряд в КХЛ. В то же время «Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.

В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» в гостях встретится с «Барысом».