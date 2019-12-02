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    «Салават Юлаев» уступил «Йокериту» в Уфе

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от финского «Йокерита» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Семенов и Станислав Гареев.

    У финского клуба отличились Брайан О'Нилл, Хенрик Хаапала и Марко Анттила.

    Финский клуб поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет четвертым на «Востоке».

    Поражение от «Йокерита» стало для «Салавата Юлаева» уже четвертым подряд в КХЛ. В то же время «Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.

    В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» в гостях встретится с «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
    Голы: О`Нилл — 11 (Йоэнсуу), 13:58 — 0:1. Семенов — 1 (бол., Амиров, Кугрышев), 28:52 — 1:1. Хаапала — 4 (Лехтонен, Регин), 34:55 — 1:2. Гареев — 1, 47:35 — 2:2. Анттила — 5 (Оксанен), 52:51 — 2:3Вратари: Метсола (58:48) — КалниньшБроски: 33 (12+12+9) — 28 (11+15+2)Штраф: 2 — 4
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