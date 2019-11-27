«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь»

В основное время матча у казанской команды заброшенной шайбой отметился Никита Лямкин (47-я минута). В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Артем Галимов.
За новосибирский клуб отличился Виктор Комаров (22).
В следующем матче «Ак Брас», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Сочи», а «Сибирь», потерпевшая восьмое поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Комаров — 2 (Ермаков), 21:33 — 0:1. Лямкин — 1 (бол., Рукавишников, Ар. Галимов), 46:37 — 1:1Победный буллит: Ар. ГалимовВратари: Рейдеборн — КрасиковБроски: 40 (12+14+12+2) — 25 (6+13+3+3)Штраф: 12 — 39