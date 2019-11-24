«Вашингтон» по буллитам проиграл «Ванкуверу»

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
В составе хозяев шайбу забросил Якуб Врана (3 минута), у «Кэнакс» отличился Элиас Петтерссон (15). Автором решающего буллита стал Бо Хорват.
Защитник гостей Александр Эдлер получил травму верхней части тела после силового приема со стороны Александра Овечкина и досрочно покинул игру.
«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции (37 очков). «Ванкувер» — шестой на Западе (28 очков).
«Калгари Флэймз» в гостях оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» - 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев шайбы забросили Якуб Ворачек (34) и Кевин Хейз (57). У гостей отличились Эндрю Манджапане (42) и Элиас Линдхольм (59). Решающий буллит исполнил Мэттью Ткачак.
«Калгари» — девятый на Западе (25 очков), «Филадельфия» — восьмая на Востоке (27 очков). 0