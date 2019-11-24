ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Динамо»Огненная концовка в Москве. «Динамо» вырвало победу у «Ростова»
  • 22:23
    • «Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси»
  • 22:36
    • «Гранада» и «Атлетико» поделили очки
  • 21:54
    • «Милан» и «Наполи» победителя не определили
  • 21:27
    • «Торпедо» потеряло лидерство в ФНЛ
  • 20:05
    • «Арсенал» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном»
    Все новости спорта

    «Вашингтон» по буллитам проиграл «Ванкуверу»

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

    В составе хозяев шайбу забросил Якуб Врана (3 минута), у «Кэнакс» отличился Элиас Петтерссон (15). Автором решающего буллита стал Бо Хорват.

    Защитник гостей Александр Эдлер получил травму верхней части тела после силового приема со стороны Александра Овечкина и досрочно покинул игру.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Ванкувер» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Врана — 11 (Эллер), 2:22 — 1:0. Петтерссон — 10 (бол., Миллер, Хьюз), 14:00 — 1:1Победный буллит: ХорватВратари: Холтби — МаркстремШтраф: 10 — 6Броски: 33 (11+7+12+3) — 33 (7+11+10+5)

    «Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции (37 очков). «Ванкувер» — шестой на Западе (28 очков).

    «Калгари Флэймз» в гостях оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» - 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

    В составе хозяев шайбы забросили Якуб Ворачек (34) и Кевин Хейз (57). У гостей отличились Эндрю Манджапане (42) и Элиас Линдхольм (59). Решающий буллит исполнил Мэттью Ткачак.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Калгари» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Ворачек — 5 (Санхейм, Кутюрье), 33:26 — 1:0. Манджапане — 5 (Баклунд), 41:01 — 1:1. Хэйс — 6 (Фэраби), 56:14 — 2:1. Линдхольм — 11 (Андерссон, Годро), 58:37 — 2:2Победный буллит: ТкачакВратари: Харт — Риттих (57:29 — 58:37)Штраф: 6 — 6Броски: 38 (8+18+9+3) — 27 (8+3+13+3)

    «Калгари» — девятый на Западе (25 очков), «Филадельфия» — восьмая на Востоке (27 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
  • 1.82
  • Сегодня в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Спартак» три очка в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Возьмет ли ЦСКА реванш у «Крыльев Советов»?
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Прервет ли «Арсенал» «сухую» серию в играх с «Краснодаром»?
  • «Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лео Месси Футбол Примера. «Барселона» победила «Леганес», «Атлетико» не справился с «Гранадой», «Реал» примет «Реал Сосьедад»Обзор матчей 14 тура испанской Примеры Вчера в 22:390
  • 19:23
    • «Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»
  • 19:07
    • «Ювентус» одержал волевую победу над «Аталантой»
  • 18:40
    • «Дубль» Филиппа принес «Динамо» победу над «Ростовом»
    Рияд Марез Футбол АПЛ. «Ман Сити» одолел «Челси», «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас»Обзор матчей 13 тура АПЛ Вчера в 22:290
  • Экспресс дня

  • Одержит ли ЦСКА третью победу подряд?
  • 3.66
    •
  • 00:31
    • «Вашингтон» по буллитам проиграл «Ванкуверу»
  • 00:15
    • «Анже» вышел на второе место в Лиге 1
  • 22:47
    • «Лейпциг» на своем поле разгромил «Кельн»
    Крыховяк принес победу «Локо» Футбол РПЛ. «Локо» с трудом обыграл «Тамбов», «Зенит» выиграл у «Рубина», «Спартак» сыграет с «Уралом»Результаты матчей 17-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 18:460
  • 17:42
    • «Тоттенхэм» едва не упустил победу в первом матче Моуринью
  • 16:51
    • «Барселона» не без проблем одержала победу на выезде
  • 15:57
    • «Зенит» добыл победу в тяжелом поединке с «Рубином»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие