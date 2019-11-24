«Вашингтон» по буллитам проиграл «Ванкуверу»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

В составе хозяев шайбу забросил Якуб Врана (3 минута), у «Кэнакс» отличился Элиас Петтерссон (15). Автором решающего буллита стал Бо Хорват.

Защитник гостей Александр Эдлер получил травму верхней части тела после силового приема со стороны Александра Овечкина и досрочно покинул игру.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Ванкувер» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Врана — 11 (Эллер), 2:22 — 1:0. Петтерссон — 10 (бол., Миллер, Хьюз), 14:00 — 1:1Победный буллит: ХорватВратари: Холтби — МаркстремШтраф: 10 — 6Броски: 33 (11+7+12+3) — 33 (7+11+10+5)

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции (37 очков). «Ванкувер» — шестой на Западе (28 очков).

«Калгари Флэймз» в гостях оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» - 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев шайбы забросили Якуб Ворачек (34) и Кевин Хейз (57). У гостей отличились Эндрю Манджапане (42) и Элиас Линдхольм (59). Решающий буллит исполнил Мэттью Ткачак.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Калгари» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Ворачек — 5 (Санхейм, Кутюрье), 33:26 — 1:0. Манджапане — 5 (Баклунд), 41:01 — 1:1. Хэйс — 6 (Фэраби), 56:14 — 2:1. Линдхольм — 11 (Андерссон, Годро), 58:37 — 2:2Победный буллит: ТкачакВратари: Харт — Риттих (57:29 — 58:37)Штраф: 6 — 6Броски: 38 (8+18+9+3) — 27 (8+3+13+3)

«Калгари» — девятый на Западе (25 очков), «Филадельфия» — восьмая на Востоке (27 очков). 0