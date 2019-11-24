Ротенберг намерен пригласить Бэбкока в Россию

Первый вице-президент ФХРзаявил, что организация пригласила экс-тренера «Торонто»на Международный хоккейный форум в Москве.

«Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку.

Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала. Мы ждем ответа.

Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.

Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением. Ждем ответа», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Ранее «Торонто» уволил Бэбкока в связи с неудовлетворительными результатами. 0